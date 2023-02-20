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Перед визитом Байдена в Украину Белый Дом связался с москвой для избежания провокаций и конфликтов – СМИ

Перед визитом Байдена в Украину Белый Дом связался с москвой для избежания провокаций и конфликтов – СМИ

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Перед визитом американского лидера Джо Байдена в Украину Белый Дом связался с москвой для избежания провокаций и конфликтов между двумя государствами, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Так, агентство пишет, что Белый Дом заявил, что незадолго до визита Байдена связался с москвой для обеспечения безопасности и избежания “любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту двух ядерных держав”.

Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходило на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Джо Байден
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