Япония намерена предоставить Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи на восстановление инфраструктуры

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Япония намерена предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на симпозиуме в Токио, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Как пишет издание, Фумио Кисида предложил Президенту Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки", который запланирован на этой неделе, где страны G7, вероятнее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину.

Также в преддверии видеосаммита G7 Кисида заявил в своем выступлении на симпозиуме в Токио, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране, разрушенной россией.

Дополнение

В январе СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев в середине февраля, чтобы оценить последствия вторжения россии.