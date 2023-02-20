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Япония намерена предоставить Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи на восстановление инфраструктуры

Япония намерена предоставить Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи на восстановление инфраструктуры

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Япония намерена предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на симпозиуме в Токио, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Как пишет издание, Фумио Кисида предложил Президенту Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки", который запланирован на этой неделе, где страны G7, вероятнее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину.

Также в преддверии видеосаммита G7 Кисида заявил в своем выступлении на симпозиуме в Токио, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране, разрушенной россией.

Дополнение

В январе СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев в середине февраля, чтобы оценить последствия вторжения россии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, инфраструктура
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