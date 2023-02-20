россия на этой неделе готовится к реваншу: Зеленский о возможном наступлении оккупантов

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вероятнее всего, россия на этой неделе готовится к реваншу, и следует ожидать повторного наступления вражеских войск. Однако, как заявил в интервью WELT Президент Владимир Зеленский, оккупанты уже не так сильны, как год назад, и на захват Украины у них нет ресурсов, передает УНН.

Цитата

“На этой неделе действительно может быть реванш со стороны россии, говорят, следует ожидать наступления. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но россияне уже не так сильны, как год назад - даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы сражаемся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи”, – заявил Глава государства.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что враг демонстрирует наступательный потенциал на юге Украины, а потому наступление, о котором так много говорилось, все еще может произойти.

В то же время, CNN со ссылкой на высокопоставленных лиц США, Великобритании и Украины сообщает, что российским военным потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления.