“Если они возьмут Бахмут – там откроется дорога на Славянск и Краматорск”: Зеленский объяснил стратегическое значение города

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Стратегическое значения Бахмута, где ведутся самые активные боевые действия на линии фронта, заключается в том, что при взятии врагом данного населенного пункта, россиянам открывается дорога на Славянск и Краматорск, и дальше приблизит их к большим городам, объяснил в интервью WELT Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Комментируя важность Бахмута, Зеленский отметил, что это маленький город, как и все остальные населенные пункты в данном районе. Однако все они находятся в критическом состоянии. Большая часть населения покинула город, многие погибли.

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“Что касается Бахмута, то это не приказ вооруженным силам удерживать позицию насмерть. Эта война не о том, чтобы остаться и умереть, но мы на своей земле и будем защищать ее, пока можем. Россияне прекрасно знают, что Бахмут откроет им дорогу на Славянск и Краматорск. Славянск — не мегаполис, а Краматорск — большой город. И это как раз их большая цель на востоке Украины. Каждый маленький городок вроде Бахмута, который берут оккупанты, приближает их к большим городам”, – объяснил Президент.

В частности, Глава государства отметил, что каждый маленький населенный пункт на Донбассе, оставленный украинской армией, приближает россиян на один шаг к административным границам Донецкой и Луганской областей. По этой причине украинские защитники оказывают сопротивление в Бахмуте.

Дополнение

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если украинская армия покинет населенный пункт Бахмут, тогда “другой город станет новым Бахмутом”.

Самая сложная и горячая на сегодня ситуация происходит на Бахмутском и Угледарском направлениях, однако украинские военные держатся и наносят врагу максимальные потери. По мнению Владимира Зеленского, Бахмут – это живая стена, которая позволяет готовиться к деоккупации всех территорий.

Согласно свежим данным британской разведки, оккупанты продолжают наступать в районе Угледара, Кременной и Бахмута на востоке страны. В то же время, россияне несут большие потери, особенно в Бахмуте и Угледаре.