Дальнобойное оружие, ПВО и самолеты: в Воздушных силах рассказали о потребностях украинской армии

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украина предоставила своим партнерам, в том числе и США, список и первоочередных потребностей, и потребностей долговременной перспективы. Это высокоточное, дальнобойное оружие различных типов. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"Наши американские партнеры и другие поддерживающие страны имеют список первоочередных потребностей по вооружению и список долговременной перспективы. Даже строительство в Украине предприятий, которые будут это вооружение производить совместно с другими странами. Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО. Украинские военные уже обучаются в США и осваивают системы Patriot, которые в ближайшие месяцы должны быть в Украине", – рассказал Игнат.

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В идеале, как отметил Игнат, было бы хорошо получить самолеты. Например, многоцелевые истребители – тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от атак, сбивать ракеты, дроны-камикадзе и другие воздушные цели, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским военным быстро деоккупировать территории.

"Именно многоцелевые самолеты – это тот вопрос, который никогда не сходил с уст с начала агрессии рф против Украины. Надеемся, что и этот визит, и дальнейшая перспектива все же ускорит судьбоносное для Украины решение и мы будем иметь то оружие, которое сможет завершить эту войну и принести нам победу", – добавил Игнат.

Напомним

Президент США Джо Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.