Зеленский: если бы Китай объединился с россией – началась бы мировая война

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Если бы Китай объединился с россией и занял сторону агрессора – это привело бы к мировой войне, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью WELT, передает УНН.

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Глава государства отмечает, что китайский вопрос чрезвычайно сложный. Для Украины важно, чтобы Пекин не поддерживал путина в этой войне. Кроме того, Зеленский также добавил, что хотел бы видеть в Китае союзника, но на данный момент это невозможно.

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“Я вижу, что Китай может дать прагматичную оценку тому, что здесь происходит. Потому что, если бы Китай вступил в союз с россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, в Пекине это осознают”, – считает Зеленский;

Отвечая на вопрос о том, какие бы меры предприняла Украина, чтобы убедить Пекин отказаться от нейтралитета, Президент сказал: “Есть старые договоренности, гарантии безопасности, которые были следствием Будапештского меморандума и которым, в дальнейшем, последовали другие страны. В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины. У нас были эти гарантии. И я хотел бы попросить поддержать нашу “формулу мира” из 10 пунктов”.

В частности, ядерная безопасность — это первый вопрос, в решении которого Китай должен сыграть свою роль, наряду с Соединенными Штатами и некоторыми государствами-членами ЕС. Это не только гарантия безопасности Украины, но и гарантия для всего мира, отмечает Зеленский.

“Китай должен поддержать нашу “формулу мира”. Речь идет о ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу атомную электростанцию. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ. Никто не может повлиять на них”, – констатирует Президент.

В то же время, он отметил, что в настоящее время не видит какие-либо признаки военной поддержки россии со стороны Китая.

Дополнение

Ранее NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников писали, что Китай может предоставлять россии нелетальную военную помощь. В частности, такая помощь может включать форму или бронежилеты.

Тем временем, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты “обеспокоены растущим партнерством” между Китаем и россией и поддержкой Китаем российского вторжения в Украину.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 18 февраля, главный китайский дипломат Ван И заявил, что "существуют некоторые силы, которые не хотят успеха мирных переговоров между Украиной и россией".

"Давление или санкции не решили проблемы между странами", - сказал Ван и призвал к мирному решению войны путем диалога и консультаций, какой бы жесткой ни была напряженность.