“Это был бы бесполезный диалог”: Зеленский о готовности переговоров Макрона с путиным

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что диалог с диктатором владимиром путиным, к которому готов французский лидер Эммануэль Макрон, “был бы пустым диалогом”, поскольку россия мечтает восстановить империю, и не проявляет желания сотрудничать с другими странами на основе взаимного уважения. Такое мнение Зеленский выразил в интервью WELT, пишет УНН.

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“Это был бы бесполезный диалог. Эммануэль Макрон просто тратит на это время. Я понял, что мы не в силах изменить отношение к россии. Если они решили изолироваться от остального мира и мечтают восстановить старую советскую империю, то мы ничего не можем с этим поделать. Когда вводились экономические санкции, нас обвиняли в том, что мы хотим изолировать россию, но мы этого не делали: по сути, именно решение начать эту войну и изолировало путина”, – заявил Зеленский.

Что было раньше

Президент Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников после интервью, в которых он приводит слова о том, что крайне важно "не унижать россию", чтобы, когда боевые действия закончатся, можно было "найти дипломатическое решение".

Макрон регулярно разговаривал с путиным после вторжения 24 февраля в рамках усилий по достижению прекращения огня, хотя он не достиг ощутимого успеха в этом.

Некоторые восточные и балтийские партнеры в Европе считают, что Макрон, поддерживающий диалог с путиным, направляет усилия, направленные на то, чтобы подтолкнуть диктатора сесть за стол переговоров.