Энергетика, сельское хозяйство и водоснабжение: Зеленский назвал приоритеты в восстановлении Украины

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе Украина отдает приоритет трем направлениям в восстановлении: энергетика, сельское хозяйство и питьевое водоснабжение. В дополнение, Зеленский назвал необходимость расширения системы кибербезопасности. Об этом он заявил в интервью WELT передает УНН.

Цитата

“У нас есть три приоритета. Во-первых, энергетика. Я говорю не только о природном газе и электроэнергии от атомных электростанций. Мы также считаем необходимым развивать возможности диверсификации производства и хранения электроэнергии. Это новые технологии, над которыми я хочу работать вместе с США и Европой. Нам нужно построить системы накопления и хранения энергии”, – отметил Президент.

Детали

Вторым приоритетом Зеленский называет развитие сельского хозяйства. По его словам, для этого необходимо привлечь партнеров для развития системы орошения и сопутствующей логистики. Кроме того, необходимо создать новые огромные зерновые центры в странах ЕС, Африке и Азии, куда Украина сможет поставлять, а затем хранить пшеницу, кукурузу и все остальные культуры, которые производятся в стране.

Отмечается, что такое предложение выносилось на обсуждение с представителями стран Африки. Как заявил Президент, африканским властям нравится идея строительства зерновых хабов. На данный момент, Украина надеется на партнеров из Европы, так как это требует значительных вложений.

Третьим приоритетом Глава государства называет защитные меры в секторе питьевого водоснабжения. Также он отметил важность расширения системы кибербезопасности.

“россия неоднократно пыталась атаковать нас с помощью кибератак, но мы смогли их отразить. У нас есть высокотехнологичные компании, которые не находятся ни на передовой, ни на второй линии обороны, но и они хорошо поработали в борьбе с россией. И именно поэтому мы видим еще один приоритет в расширении кибербезопасности”, – добавил Президент.

Дополнение

По мнению экспертов, полного восстановления Украины, с учетом модернизации после войны, может понадобиться 750 млрд долларов.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около 38 млрд долл. Еще 17 млрд долл. в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры.