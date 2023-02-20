Белый дом: переговоры Байдена и Зеленского были сосредоточены на следующих месяцах войны

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, президенты Байден и Зеленский были сосредоточены на обсуждении будущих месяцев боевых действий. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.

Детали

Салливан сказал, что их переговоры происходят в "критический момент" войны, когда россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные за последние 12 месяцев.

Когда Байден вылетел из Вашингтона в Европу, он был полон решимости выработать стратегию, как извлечь максимальную пользу из своего разговора с Зеленским.

"Президент был очень сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свое время на земле, которое, как он знал, будет ограничено", - сказал Салливан. "Поэтому он был полностью сосредоточен на том, как он собирается подойти к своему разговору с президентом Зеленским и частично на том, как они вдвоем действительно собираются смотреть в течение 2023 года и пытаться прийти к общему пониманию того, какие цели".

В своих переговорах два лидера "потратили время на разговоры о предстоящих месяцах с точки зрения поля боя и о том, какие возможности нужны Украине, чтобы иметь возможность достичь успеха на поле боя", - сказал Салливан.

"Говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях. А также говорили о политической стороне этого", - сказал он.

Байден был "взволнован" своей неожиданной поездкой в Украину в понедельник, которую Салливан описал как "наполненную настоящим предчувствием того, что это был важный момент".

Салливан сказал, что Байден "хотел сделать это, что характерно, вникая в детали, зная особенности и будучи уверенным, что он собирается максимально использовать каждый момент".

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