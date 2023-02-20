Следующий "Рамштайн" может состояться в середине марта - Резников

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта и, вероятно, будет проходить онлайн. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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“Следующая дата, если я не ошибаюсь, это — середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн. Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное, и будет в Рамштайне, непосредственно в военной этой авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева”, – заявил министр.

Справочно

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 года в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.

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