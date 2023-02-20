В Киеве на Аллее смелости появилось имя Джо Байдена

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден после завершения переговоров в Киеве посетили Аллею смелости на площади Конституции и приняли участие в открытии именной таблички, посвященной американскому лидеру, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с нашей страной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения.

"Сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную господину Президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное мощное внимание к нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад господина Президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что навсегда останется в истории", – подчеркнул он.

"Украина благодарна вам, господин Президент, Украина благодарна Соединенным Штатам Америки – всем американцам во всех городах и громадах, которые ценят свободу так же, как ценим ее мы", – добавил Владимир Зеленский.

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Дополнение

Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходит на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, заявив, что это был разговор, который "приближает нашу общую победу в этой войне".