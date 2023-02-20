Наши танки будут на Красной площади и это будет справедливость - Данилов

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не начинала войну с россией, но должна ее завершить. Справедливость будет тогда, когда украинские танки будут ездить на Красной площади в москве, заявил он в интервью британскому изданию The Sun, передает УНН.

Как цитирует газета слова Секретаря СНБО, Украина обещает прекратить войну с россией, поставив свои танки на Красной площади в москве.

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“Наши танки будут на Красной площади и это будет справедливость. Не мы начали эту войну. Мы их сюда не звали. Они (оккупанты – ред.) вторглись на нашу территорию, убили наших женщин, наших детей, стариков. Если мы не дадим им должного ответа, это лишь вопрос времени, когда они вторгнутся в другую страну”, – заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО подчеркнул, что военные цели Киева заключаются в изгнании российских войск с украинской земли, как это определено ее границами 1991 года. По словам Данилова, россии суждено самоуничтожиться, а диктатор владимир путин войдет в историю, как человек, который уничтожил россию.

Кроме этого, Данилов отмечает, что путин является “двойником Гитлера”, который, “скорее всего, умрет в бункере, как нацистский лидер, который покончил жизнь самоубийством, когда союзники приблизились к Берлину”.

Секретарь СНБО отмечает, что распад россии неизбежен, но Запад этого не понимает.

“На следующие 12 месяцев меня больше всего волнует то, что Запад не понимает, что россия будет раздроблена. Это неизбежно. Это как извержение вулкана. Этот процесс уже начался, и его невозможно остановить”, – добавил он.

Данилов также утверждает, что россия планирует разделить Украину, как Северная и Южная Корея, чтобы создать иллюзию победы, но ей этого не удастся сделать.

Дополнение

Ранее Данилов заявил, что в россии пытаются сейчас понять, что достичь целей, которые они себе ставили по захвату Украины, у них нет никаких возможностей, поэтому на сегодня умоляют о переговорах.