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Зеленский встретился с директором МВФ в Киеве

Зеленский встретился с директором МВФ в Киеве

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом УНН информирует со ссылкой на соцсети Президента.

Цитата

“Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы. Госпожа Георгиева, спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения россии. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Как стало ранее известно, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева находится с визитом в Киеве.

Источник: УНН
Теги: МВФ
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