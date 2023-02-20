Украина рассчитывает на новую большую программу МВФ объемом более 15 млрд долларов - Шмыгаль

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН.

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"Сегодня в Киеве провели встречу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и командой МВФ.

Обсудили механизмы финансовой поддержки Украины. Мы достигли успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнения всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней большой программы объемом более 15 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По словам премьера, планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, способствующих восстановлению.

"Был рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий Правительства по поддержке макроэкономической стабильности и продолжения ключевых реформ несмотря на войну. Спасибо МВФ за важную поддержку Украины, которая укрепляет нас в борьбе за нашу свободу и демократические ценности", - резюмировал Шмыгаль.

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Дополнение

В МВФ оценивают, что Украине в этом году может понадобиться финансовая поддержка на сумму в пределах 40-48 млрд долл.