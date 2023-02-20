Байден прибыл в Польшу

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник вечером прибыл в Польшу. Это подтвердил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет PAP, передает УНН.

Детали

Байден прибыл в польский Пшемышль на поезде, после чего должен пересесть на президентский борт Air Force One и прибыть в Варшаву. Официальный визит Байдена в Польшу начнется во вторник.

По данным PAP еще в понедельник, состоится встреча Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры проведут переговоры в формате с глазу на глаз, после чего запланированы пленарные переговоры на уровне делегаций.

В 17:30 на территории Королевского замка в Варшаве Джо Байден должен выступить с речью.

В среду, в последний день визита Байдена в Польшу, состоится саммит Бухарестской девятки – формата, объединяющего страны восточного фланга НАТО: Болгарию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чехию. Во встрече также примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что во время саммита лидеры обсудят дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО, предстоящий саммит Альянса в Вильнюсе, дальнейшую поддержку Украины.

Напомним

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходило на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.