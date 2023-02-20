Зеленский о визите Байдена: это показатель, насколько Украина важна для мира

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, в Киев с визитом прибыл президент США Джо Байден. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам отметил, что это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира, передает УНН.

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"Сегодняшний день был символическим. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника — Президента Соединенных Штатов Америки — и говорим с ним о будущем Украины, наших отношений, всей Европы и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира. Девятая годовщина самых страшных дней Майдана, годовщина начала российской агрессии против нашего государства, когда оставалось совсем немного времени до оккупации нашего Крыма. А сейчас, через девять лет после того, мы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же будет восстановлена", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул: государство-агрессор, которое последовательно шло к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления. Будет отвечать благодаря усилиям Украины и всех наших партнеров, всего свободного мира, всех, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок. Мы победим в этом историческом противостоянии.

"Когда Президент Байден — тогда вице-президент — в декабре 2015 года обращался к Верховной Раде Украины, он подчеркнул очень важную вещь: не будет преувеличением сказать, что надежды всех свободолюбивых людей по всему миру — с нами, с украинцами, потому что так много зависит от успеха нашего хрупкого эксперимента с демократией. Зависит для нашего государства, для всей Европы — свободной и в мире. Для всего мира, где демократия под угрозой. Сейчас мы абсолютно уверены, что нет ничего, что могло бы пошатнуть нашу демократию. Ни один элемент украинской жизни уже не является и никогда не будет хрупким. И наша прочность — это мощный вклад в прочность всех свободолюбивых наций в мире", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах, на человечности, на предсказуемости.

"И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать всё для нашей общей победы в войне, которая была начата россией. Начатой девять лет назад. Полномасштабная — с прошлого февраля. Мы должны сделать все, чтобы именно в этом году можно было поставить точку в российской агрессии, дать волю нашим на сегодня еще оккупированным территориям и дать гарантии надежной безопасности как нашему государству, так и всем народам Европы, которые хотят жить свободно и в мире. Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные потребности для этого известны. Какие активные действия для этого нужны — действия прежде всего наших воинов на фронте — тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна лишь решимость. Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и Соединенных Штатов Америки. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры — действительно полезные, — что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре. Работаем над поставкой дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил от имени всех украинцев всех американцев — обычных людей и лидеров общин, сообществ, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды президента Байдена — за то, что наши отношения — между Украиной и Америкой — достигли исторически самого содержательного уровня.

"Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир. На этой неделе мы продолжим дипломатическую работу с представителями Соединенных Штатов. Будут и весомые события в отношениях с другими нашими партнерами как в Европе, так и по всему миру. Год полномасштабной войны, год нашей несокрушимости, которая стала ответом на кремлевскую иллюзию о “трех днях на Киев”. Год! И мы делаем действительно украинскую глобальную неделю", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Его визит не был объявленным, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

Начало визита происходило на фоне воздушной тревоги по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит президента США Джозефа Байдена в Киев, отметив, что это - чрезвычайно важное проявление поддержки.