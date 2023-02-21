путин может мобилизовать еще сотни тысяч людей - NYT

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российский диктатор владимир путин вскоре может мобилизовать еще сотни тысяч людей. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Цитата

Журналисты издания прогнозируют, о чём завтра будет говорить путин в обращении к Федеральному собранию:

“путин снова будет доказывать, что он не только спасает Украину от „нацизма“, а и спасает саму россию от захвата НАТО — заявление, которое кажется нелепым для европейцев, но стало боевым кличем в москве. Если руководствоваться прошлым годом, то он почти наверняка назовет свою войну битвой за восстановление исторических земель россии. Представители американской разведки говорят, что они обнаруживают признаки того, что он может вскоре мобилизовать больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к уже призванным 300 000 человек”, — говорится в материале NYT.

Напомним

В отчете разведки Министерства обороны Великобритании указано, что российский диктатор владимир путин выступит с речью к россиянам 21 февраля, в которой охватит вопросы социальной поддержки мобилизованных и их семей, поскольку кремлю становится труднее изолировать население от войны в Украине.