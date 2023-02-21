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Германия призвала своих граждан не ехать в рф в ближайшие дни

Германия призвала своих граждан не ехать в рф в ближайшие дни

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Власти Германии обратились к своим гражданам с просьбой воздержаться в ближайшие дни от поездок в россию, информирует УНН со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

Детали

МИД Германии опубликовал рекомендацию, в которой обращается с просьбой воздержаться от поездок в россию. Особенно это касается ближайших дней — с 20 по 26 февраля — когда в рф пройдет ряд официальных мероприятий.

Кроме этого в МИД Германии просят быть осторожнее тех граждан, которые уже находятся на территории рф.

Немецкий МИД особенно предостерегает от поездок в российские области, близкие к границе с Украиной — Ростовскую, Краснодарскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую и другие приграничные регионы.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила китайской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, что они “несут ответственность за мир во всем мире” и что Пекин не должен “поставлять россии какое-либо оружие”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия
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