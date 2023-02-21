Премьер-министр Италии встретилась с Дудой в Польше

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Польшу провела встречу с президентом Анджеем Дудой. Об этом Мелони написала в Twitter, передает УНН.

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“Я благодарю президента Республики Польша Анджея Дуду за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве”, - подчеркнула она.

Мелони назвала связи между двумя странами “прочными и надежными на двусторонней, европейской и международной арене”.

Напомним

Президент США Джо Байден в понедельник 20 февраля вечером прибыл в Польшу.