Новости: Политика
21 февраля 2023, 02:10 • Юлиана Росковинская • 6225
Премьер-министр Италии встретилась с Дудой в Польше
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе визита в Польшу провела встречу с президентом Анджеем Дудой. Об этом Мелони написала в Twitter, передает УНН.
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“Я благодарю президента Республики Польша Анджея Дуду за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве”, - подчеркнула она.
Мелони назвала связи между двумя странами “прочными и надежными на двусторонней, европейской и международной арене”.
Напомним
Президент США Джо Байден в понедельник 20 февраля вечером прибыл в Польшу.
Источник: УНН
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