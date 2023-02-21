Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину вторжения рф

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Делегация парламента Грузии отказалась посетить Киев в годовщину полномасштабного российского вторжения — 24 февраля. Эту информацию подтвердил член правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Заркуа, пишет УНН со ссылкой на “Эхо Кавказа”.

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“Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений”, — заявил он.

“Да, нас приглашают в Украину 24 февраля, хотя мы отказываемся”, — добавил Заркуа, цитирует Interpressnews.

Он также добавил, что власти Грузии “поддерживают украинский народ”, делают “все на всех уровнях”, тогда как многие сильные страны, в том числе и европейские, “не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против россии”.

Напомним,

Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным против россии в авиационной сфере, и одновременно предупредил об угрозе вторичных ограничений для тех, кто помогает стране-агрессору обходить их.