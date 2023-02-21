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После визита в Киев Байден позвонил Мелони - Белый дом

После визита в Киев Байден позвонил Мелони - Белый дом

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом информирует УНН со ссылкой на Белый дом.

Цитата

“Президент Байден говорил вечером по телефону с премьер-министром Италии Мелони после своего визита в Украину, а также перед ее поездкой в Украинское государство”, — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили тесную координацию по вопросам поддержки Украины, в том числе оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.

В Белом доме также добавили, что Байден ждет возможности поприветствовать Мелони в Вашингтоне, когда их графики будут согласованы.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибудет в Киев во вторник, 21 февраля, и объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Источник: УНН
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