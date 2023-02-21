Антикремлевская коалиция насчитывает уже 54 страны - Резников

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Антикремлевская коалиция состоит уже из 54 стран, международные партнеры настроены очень решительно на победу Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу FREEДОМ, передает УНН.

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"Дело в том, что антикремлевская коалиция уже, по сути, состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", а поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там ещё была встреча министров обороны стран НАТО... Это тоже была большая встреча, Украина была приглашена как гость на почетном месте. И мы продолжили нашу работу", - рассказал министр.

Детали

По его словам, также состоялись двусторонние встречи, в частности "танковый ланч", во время которых союзники обсуждали предоставление Украине оружия, необходимого для противодействия российской агрессии. Резников подчеркнул, что "усталости от Украины" у стран-партнеров нет, при этом они "очень решительно настроены на нашу победу".

"Это совершенно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что падет столица, и три недели максимум на то, что падет вся страна, и что, вероятно, где-то там будут какие-то отдельные боевые действия. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что на сегодня союзники "очень четко видят", что российскую так называемую "вторую армию мира" "очень реалистично сдержать и победить".

"И мы это доказали всему миру, и поэтому весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы", - подытожил он.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что никакие политические вопросы во время заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", в том числе относительно переговоров с рф, не обсуждаются. Все понимают, что Украине нужно идти в контрнаступление.