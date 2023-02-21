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ЕС на год продлевает санкции против рф за признание оккупированных территорий Украины

ЕС на год продлевает санкции против рф за признание оккупированных территорий Украины

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Совет Европейского Союза решил продлить до 24 февраля 2024 года санкции, введенные из-за признания россией неподконтрольных правительству территорий Украины "независимыми" субъектами. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Детали

Решение касается продления на год действия санкций, введенных 23 февраля 2022 года и дополненных 6 октября 2022 года.

Первое решение касалось санкций в ответ на признание россией неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и введение в регион войск. Второе - в ответ на незаконную аннексию россией территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины - изменений к первому решению и расширения географии ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству Украины территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Нынешнее решение, принятое в Брюсселе 20 февраля и опубликованное 21 февраля, вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Дополнение

ЕС собирается принять 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро до 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, война
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