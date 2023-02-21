ЕС на год продлевает санкции против рф за признание оккупированных территорий Украины

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Совет Европейского Союза решил продлить до 24 февраля 2024 года санкции, введенные из-за признания россией неподконтрольных правительству территорий Украины "независимыми" субъектами. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Детали

Решение касается продления на год действия санкций, введенных 23 февраля 2022 года и дополненных 6 октября 2022 года.

Первое решение касалось санкций в ответ на признание россией неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины и введение в регион войск. Второе - в ответ на незаконную аннексию россией территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины - изменений к первому решению и расширения географии ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству Украины территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

Нынешнее решение, принятое в Брюсселе 20 февраля и опубликованное 21 февраля, вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Дополнение

ЕС собирается принять 10-й пакет санкций против рф на 11 млрд евро до 24 февраля.