Министры G7 обсудят санкции против рф накануне годовщины вторжения

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Финансовые лидеры стран "Группы семи" (G7) встретятся 23 февраля, чтобы обсудить меры против россии, которые окажут на нее давление с целью прекращения войны в Украине, заявил во вторник министр финансов Японии Суничи Судзуки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Основными темами обсуждения будут поддержка Украины и санкции против россии, - заявил Судзуки. - Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с G7 и международным сообществом, чтобы усилить эффект санкций для достижения конечной цели - побудить россию уйти".

Детали

Япония будет председательствовать на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G7 в индийском городе Бангалор. Встреча состоится почти через год после того, как россия вторглась в Украину, назвав это "специальной военной операцией".

После встречи G7 позже на этой неделе состоится более широкое собрание финансовых лидеров G20, которое будет организовано в Бангалоре Индией, председательствующей в G20.

Ожидается, что война на Украине и мировая экономика будут в центре внимания переговоров G20.

На них будут обсуждаться инфляция, усилившаяся войной рф, цены на энергоносители и продовольствие, а также поддержка стран с формирующимся рынком, столкнувшихся с долговыми проблемами. Неспособность решить проблему долга на развивающихся рынках может привести к финансовому кризису, заявил ранее высокопоставленный японский чиновник.

"Участвуя в обсуждении этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - сказал Судзуки.

Дополнение

Япония председательствует на министерских встречах G7 в этом году в преддверии саммита лидеров G7 19-21 мая в Хиросиме. В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.