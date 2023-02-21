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Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
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Китай выразил обеспокоенность, что война в Украине может "выйти из-под контроля"

Китай выразил обеспокоенность, что война в Украине может "выйти из-под контроля"

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Китай “глубоко обеспокоен” тем, что война в Украине может "выйти из-под контроля". Об этом заявил министр иностранных дел Цинь Ган и призвал “некоторые” страны прекратить “разжигание огня”, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Китай глубоко обеспокоен тем, что конфликт в Украине будет продолжать эскалировать или даже выйдет из-под контроля. Мы призываем некоторые страны немедленно прекратить разжигать огонь", – сказал Цинь.

Он также добавил, что США должны "прекратить раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра – Тайвань".

"Мы решительно выступаем против любой формы гегемонии, против любого иностранного вмешательства в дела Китая", – завил Цинь.

Напомним

Китай выступит с собственной позицией по политическому урегулированию кризиса, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности главный китайский дипломат Ван И.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Китай, Украина, война
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