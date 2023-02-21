СМИ раскрыли детали секретного визита президента США в Украину

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Приезд в Украину президента США Джо Байдена стал неожиданностью для всего мира, о нем знал очень узкий круг людей для обеспечения безопасности и избежания провокаций. Bloomberg раскрыл детали визита главы американского государства, передает УНН.

Детали

Как пишет агентство, перед поездкой Байден отправился в субботу в церковь, а вечером посетил ресторан в Вашингтоне в компании супруги.

Уже ранним утром воскресенья он пересекал Атлантику на военном самолете США.

Это был первый этап путешествия в украинскую столицу, осуществленный в условиях строжайшей секретности после нескольких месяцев тщательного планирования узким кругом советников.

Bloomberg отмечает, что детали визита президента США в страну, которая находится в состоянии войны, стали известны изданию от официальных американских лиц, которые говорили под запись после того, как президент покинул столицу.

Его путь начался с отправления в 4 часа утра с Объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном, продолжился 10-часовой поездкой на поезде из Польши в Украину и завершился прибытием в понедельник утром в Киев, где он пробыл пять часов.

Окончательное решение выехать в Украину было принято главой США в Овальном кабинете в пятницу. Даже в Белом доме и Пентагоне мало кто знал о планах Байдена.

Белый дом связался с москвой и предупредил о том, что президент отправляется в Украину для избежания провокаций и обострения конфликта между странами.

Отмечается, что кремль был уведомлен «за несколько часов» до отъезда Байдена. Никаких подробностей о том, как россия восприняла эту новость, не сообщалось, а официального ответа на присутствие Байдена в Украине не поступало.

Риск визита Байдена в Украину в отличие от поездок в другие горячие точки заключался в том, что США не контролировали воздушное пространство или аэропорты. По этой причине он был запланирован в гораздо меньших масштабах. Делегация состояла из нескольких приближенных помощников Байдена, небольшой медицинской бригады, двух журналистов и охраны Байдена.

Фотограф Эван Вуччи из Associated Press и репортер Сабрина Сиддики из Wall Street Journal были выбраны из первоначально запланированной касты журналистов. Они были вызваны в офис директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в пятницу и пообещали хранить в тайне планы главы государства.

Журналисты получили электронное письмо с темой «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу» с подробностями их отъезда. Репортёры следовали инструкциям и сдали свои мобильные телефоны до того, как самолет с Байденом взлетел. Устройства были возвращены им только спустя более 24 часов в посольстве США в Киеве.

Тем временем, в Киеве нескольким украинским журналистам поздно вечером в воскресенье сказали явиться в отель Hyatt рано утром следующего дня.

Судно Air Force One тайно вылетело на C-32 из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем в Жешув в Польше.

Приземлившись в Польше, президент отправился на поезде в 700 с лишним километров и прибыл в Киев в 8 часов утра по местному времени (1 час ночи по вашингтонскому времени) в галстуке в сине-желтую полоску, цвета украинского флага.

Это был его восьмой визит в страну, которую он хорошо знал за годы, когда в качестве вице-президента Барака Обамы он был ответственным по Украине.

Байден прибыл в Мариинский дворец на белом внедорожнике Toyota вместо обычных автомобилей президентского кортежа.

Его встретили Зеленский со своей супругой — первой леди Украины Еленой Зеленской.

Переговоры президентов длились около 30 минут. После они вместе вышли к журналистам.

В 14:00 по Киеву Байден снова уехал, пообещав поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Табличку с его именем установили на Аллее смелости на площади Конституции в Киеве.

Байден вернулся в Польшу в 20:00 по местному времени, что ознаменовало окончание стремительного визита.

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