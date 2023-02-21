Польша и Италия обсудили последующие поставки оружия Украине

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Италия – несмотря на географическую удаленность – прекрасно понимает, что происходит в Украине и насколько это важно для будущего Европы, и что стороны обсудили последующие поставки оружия Украине, пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.

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«Правительство Италии и правительство Польши идентично смотрят на возникшие проблемы. Мы вместе поставляем оружие. Мы провели переговоры относительно следующих поставок оружия Украине, для того чтобы как можно скорее воцарился мир. Для того чтобы вернулась стабильность для нормального развития», - сказал Моравецкий.

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Также премьер-министр Италии провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Это первый визит Джорджи Мелони в Польшу с тех пор, как она возглавила правоцентристское правительство в октябре прошлого года после победы на выборах.

Во вторник, 21 февраля, Джорджа Мелони, как ожидается, проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.