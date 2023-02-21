"Два Президента объединили свои усилия для обеспечения победы Украины и мира в Европе" - Резников про визит Байдена в Киев

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Президента США Джозефа Байдена за вчерашний визит в Украину. Об этом он заявил в Twitter, передает УНН.

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«Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Киеве стала историческим моментом. Два Президента объединили свои усилия для обеспечения победы Украины и мира в Европе. Я поблагодарил Джозефа Байдена за возможность работать с моим невероятным и замечательным коллегой Ллойдом Остином», - заявил Алексей Резников.

Напомним

Президент США Джо Байден вчера был в Киеве. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

На совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Байден заявил, что США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и прочего для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.