Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,02 0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5010

"Два Президента объединили свои усилия для обеспечения победы Украины и мира в Европе" - Резников про визит Байдена в Киев

"Два Президента объединили свои усилия для обеспечения победы Украины и мира в Европе" - Резников про визит Байдена в Киев

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Президента США Джозефа Байдена за вчерашний визит в Украину. Об этом он заявил в Twitter, передает УНН.

Цитата

«Встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Киеве стала историческим моментом. Два Президента объединили свои усилия для обеспечения победы Украины и мира в Европе. Я поблагодарил Джозефа Байдена за возможность работать с моим невероятным и замечательным коллегой Ллойдом Остином», - заявил Алексей Резников.

Напомним

Президент США Джо Байден вчера был в Киеве. Его визит не был объявлен, и это его первая поездка в страну после начала вторжения рф почти год назад.

На совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Байден заявил, что США вместе с партнерами взяли на себя обязательства по выделению сотен танков, бронетехники, систем вооружения и прочего для защиты Украины, кроме того, Соединенные Штаты объявляют новый пакет военной помощи для Украины на сумму 500 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.