Некоторые консервативные республиканцы раскритиковали Байдена за визит в Украину

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Неожиданный визит президента США Джо Байдена в Украину в понедельник вызвал несколько нападок со стороны консервативных республиканцев в Конгрессе. Они критиковали поддержку американского лидера страны, пострадавшей от войны, и обвинили его в "пренебрежении проблемами дома". Об этом информирует УНН, ссылаясь на NBC News.

Детали

Отмечается, что в то время, как Байден совершил неожиданный визит в Украину в знак поддержки и солидарности, республиканцы пытались использовать это событие, чтобы осветить проблемы в Соединенных Штатах, которые, по их мнению, "игнорирует" президент.

Так, конгрессмен Энди Биггс апеллировал к необходимости поддержать город Восточная Палестина, где в начале февраля поезд с опасными веществами сошел с рельсов, в результате чего произошла утечка, и американцы были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Другой конгрессмен, Мэтт Гетц, обратил внимание на кризис на южной границе страны, заявив, что в День Президента Байден как будто "отказывается от Америки ради Украины".

Как отмечает NBC News, в январе 2023 года президент посетил американо-мексиканскую границу, где наблюдается наплыв мигрантов из Центральной Америки, ищущих убежища. Он не находился на месте инцидента с поездом в Огайо, но федеральные чиновники были на месте в течение нескольких часов. Также, на прошлой неделе в Восточной Палестине находился администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган.

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин опубликовала в Twitter призыв к отделению части США, и заявила, что война в Украине якобы "превратилась в войну между США и Китаем" и должна "немедленно прекратиться".

Дополнение

Находясь в Киеве, Байден настаивал на том, что Соединенные Штаты будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, и объявил о дополнительном пакете помощи на сумму 460 миллионов долларов, который будет включать больше военного оборудования и оружия, в частности противотанковые ракеты Javelin.

"Несмотря на все разногласия, которые мы имеем в нашем Конгрессе по некоторым вопросам, есть значительное согласие по поддержке Украины", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ответ на ультиматум Путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев