Мир не вправе забывать, что жестокость рф не имеет границ: Зеленский показал последствия обстрела Херсона

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с последствиями вражеского обстрела Херсона. Россияне попали в жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта передает УНН.

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«Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют границ.

«Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины», - отметил Зеленский.

Дополнение

Российские войска ударили по жилым кварталам Херсона, обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. На данный момент известно о 6 погибших и 12 раненых.