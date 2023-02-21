Столтенберг заявил, что воплощение долгосрочных гарантий безопасности для Украины состоится после войны

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воплощение долгосрочных гарантий безопасности для Украины должно состояться уже после окончания войны, передает УНН со ссылкой на заявление Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе.

Цитата

“Мы должны четко понять, что будущее Украины в евроатлантической семье. После окончания войны мы должны воплотить долгосрочные меры по безопасности Украины", — заявил Столтенберг.

Детали

Генсек Альянса упомянул схему российской агрессии в течение многих лет в различных регионах. Среди таких, в частности Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс - 2014 год и полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы россия не продолжила разрушать европейскую безопасность, и отметил необходимость “разорвать круг российской агрессии".

Дополнение

Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем Столтенберг заявил, что Евросоюз, НАТО и Украина разрабатывают совместные долгосрочные гарантии безопасности для Украины и Европы.