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Премьер Италии прибыла в Киев

Премьер Италии прибыла в Киев

Джорджа Мелони

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

«Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на киевский вокзал, где ее встречают украинские власти», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее она была в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.

Президент США Джо Байден в понедельник 20 февраля вечером прибыл в Польшу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия
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