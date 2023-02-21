Новости: Политика
21 февраля 2023, 15:31 • Анна Мурашко • 10095
Премьер Италии прибыла в Киев
Джорджа Мелони
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
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«Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на киевский вокзал, где ее встречают украинские власти», - говориться в сообщении.
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Ранее она была в Польше, где провела встречу с президентом Анджеем Дудой.
Президент США Джо Байден в понедельник 20 февраля вечером прибыл в Польшу.
VIDEO: Italian Prime Minister Giorgia Meloni arrives at Kyiv train station where she is welcomed by Ukrainian authorities pic.twitter.com/3XxTzXYJrr— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2023
Источник: УНН
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