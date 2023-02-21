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Повторил старые страшилки и обещания: Центр стратегических коммуникаций о выступлении путина

Повторил старые страшилки и обещания: Центр стратегических коммуникаций о выступлении путина

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российский диктатор владимир путин во время своего выступления перед Федеральным собранием рф в очередной раз повторил старые страшилки и обещания. Он пытался усыпить бдительность сказочными проектами и страшилками об агрессивном западе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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«21 февраля путин выступил перед Федеральным собранием рф и в очередной раз повторил старые страшилки и обещания. Ни на один вопрос, который беспокоит общество, ответа президент страны-террориста не дал, а наоборот пытался усыпить бдительность сказочными проектами и страшилками об агрессивном западе», - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что единственным знаковым моментом стало заявление о приостановлении участия рф в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, условия которого москва и так нарушала. российский диктатор прибегнул к традиционным угрозам ядерным оружием.

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Также Центр стратегических коммуникаций объяснил, что:
• путин, как и все агрессоры, объявил свое нападение на Украину превентивным.
• Заявления путина о «прорывных успехах в экономике» присутствующие чиновники встретили с причудливыми гримасами на лицах.
• путин пообещал, что россия во всем справится без Запада – однако ей уже не выбраться из положения сырьевого придатка развитых экономик.

«По-настоящему интересной речью путина может быть только произнесенная со скамьи подсудимых Специального международного трибунала», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что российский диктатор владимир путин публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война
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