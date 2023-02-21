Украина, ЕС и НАТО договорились создать координационный механизм для увеличения производства вооружений - Кулеба

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина, ЕС и НАТО договорились создать трехсторонний координационный механизм для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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«Первые в истории трехсторонние переговоры Украина-ЕС-НАТО высокого уровня: договорились создать трехсторонний координационный механизм для ускорения производства, закупки и доставки снарядов, деталей и оружия для Украины», - написал Кулеба в Facebook.

Он напомнил, что утром российские нелюди били по Херсону, есть жертвы.

«Остановить этот террор можно только силой. Силой оружия, силой международной коалиции в поддержку Украины. Поэтому у меня была главная цель в штаб-квартире НАТО сегодня: должны сделать все для принятия политических решений, чтобы у наших защитников на передовой было все оружие и боеприпасы, которые им необходимы, в кратчайшие сроки», - сообщил Кулеба.

Он отметил, что над этим работает вся команда Президента.

«Сам он постоянно подчеркивает на всех переговорах, что скорость и стабильность поставок оружия в Украину имеет ключевое значение. Поэтому я предложил создать координационный механизм Украина-ЕС-НАТО на уровне производителей, закупщиков и правительств. Эту идею коллеги поддержали и скоро состоится первая встреча контактных лиц», - написал Кулеба.

Кроме того, он сообщил, что трехсторонний формат Украина-ЕС-НАТО будет работать на постоянной основе.

«Конечно, до того момента, когда Украина станет членом ЕС и НАТО. Это тоже непременно произойдет», - отметил Кулеба.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что страны ЕС могут договориться о закупках боеприпасов для Украины в марте.