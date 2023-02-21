КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС и НАТО как можно быстрее начать тренировки украинских пилотов в рамках имеющихся механизмов, ведь решение о предоставлении самолетов рано или поздно будет, передает УНН.

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«Я также призвал ЕС и НАТО как можно быстрее начать тренировку украинских пилотов в рамках имеющихся механизмов. Решение о предоставлении самолетов рано или поздно будет. Мы должны ускорить момент, когда украинские пилоты смогут сесть за штурвал», - написал Кулеба в Facebook.

Кроме того, он прокомментировал достаточно ли Украина получает.

«Меня здесь спрашивали, достаточно ли Украина получает. Я ответил откровенно и честно: когда мы победим, тогда я смогу сказать, что мы получили все, что было нужно для победы. И это непременно произойдет», - отметил Кулеба.

Добавим

Состоялась первая в истории трехсторонняя встреча высокого уровня Украина-ЕС-НАТО вместе с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и Высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что Украина получит самолеты от западных союзников, "это вопрос времени и процедуры".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что консультации по получению самолетов ведутся, в частности с министрами обороны стран-партнеров. Решение будет объявлено, когда будет четко понятно, какая основная авиационная платформа будет базовой.