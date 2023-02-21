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В Украине запретили деятельность "Партии регионов"

В Украине запретили деятельность "Партии регионов"

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Украине запретили деятельность Политической партии «Партия регионов». Соответствующее решение принял Восьмой апелляционный административный суд, передает УНН.

Детали

21 февраля 2023 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № П/857/1/23 о запрете Политической партии «Партия регионов».

Цитата

"... судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии «Партия регионов». Обязали передать имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований в собственность государства", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады.

Напомним

В сентябре 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») и таким образом, окончательно запретил её деятельность в нашей стране.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Партия регионов, запрет
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