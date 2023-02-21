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Кабмин назначил Дейнегу и Шевченко новыми заместителями министра обороны

Кабмин назначил Дейнегу и Шевченко новыми заместителями министра обороны

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины назначил заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации основателя фонда «Вернись живым» Виталия Дейнегу. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

По его словам, назначено:

  • Дейнегу Виталия Олеговича заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Шевченко Андрея Витальевича заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

«Согласовано увольнение Шурабуры Сергея Олеговича с должности председателя Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области», - написал Мельничук.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей министра: Александра Павлюка, Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко.

Дополнение

Кабмин назначил первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Источник: УНН
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