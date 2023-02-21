Правительство утвердило порядок проведения э-аукционов во время большой приватизации

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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«Утвержден Порядок проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, порядок определяет механизм проведения электронных аукционов для продажи объектов большой приватизации с использованием электронной торговой системы, определения победителя по результатам электронного аукциона, размера и порядка внесения платы за участие в электронном аукционе в соответствии с положениями ЗУ «О приватизации государственного и коммунального имущества».

«Признано утратившим силу постановление КМУ от 10.05.2018 N 386 «Об утверждении Порядка продажи объектов большой приватизации государственной собственности», - сообщил Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию.

«Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своего дела», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что вскоре в Украине на практике начнет действовать новый формат земельных торгов — электронный аукцион.