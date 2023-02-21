В Раде зарегистрировали постановления о прекращении полномочий нардепов Королевской и Солода
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
Детали
Так, зарегистрировано постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Королевской, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
Также зарегистрировано постановление о прекращении досрочно полномочий народного депутата Украины Солода, избранного в одномандатном избирательном округе № 47, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
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Постановления направлены в Комитет.
Дополнения
В Верховную Раду поступили заявления Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода об отказе от мандатов народных депутатов.
Ранее сообщалось, что Королевская и ее муж написали заявления на сложение мандатов нардепов.