Это бесспорное усиление команды министерства: Резников о новоназначенных заместителях Дейнеге и Шевченко

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников получил новых заместителей Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко и отметил, что это бесспорное усиление команды ведомства, передает УНН.

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"Новые заместители - done... Это бесспорное усиление команды министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы! Поздравляю в команде! Все будет Украина!" - написал Резников на своей странице в Facebook.

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Сегодня Кабинет министров поддержал представление Резникова о назначении заместителями министра обороны Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко. 14 февраля правительство поддержало также представление о назначении первым заместителем министра генерал-лейтенанта, Героя Украины Алексея Павлюка.