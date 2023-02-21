Новости: Политика
21 февраля 2023, 17:19 • Тоня Туманова • 6165
Это бесспорное усиление команды министерства: Резников о новоназначенных заместителях Дейнеге и Шевченко
Алексей Резников
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников получил новых заместителей Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко и отметил, что это бесспорное усиление команды ведомства, передает УНН.
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"Новые заместители - done... Это бесспорное усиление команды министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы! Поздравляю в команде! Все будет Украина!" - написал Резников на своей странице в Facebook.
Добавим
Сегодня Кабинет министров поддержал представление Резникова о назначении заместителями министра обороны Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко. 14 февраля правительство поддержало также представление о назначении первым заместителем министра генерал-лейтенанта, Героя Украины Алексея Павлюка.
Источник: УНН
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