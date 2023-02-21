Дефицита мощности в энергосистеме нет уже 10 дней и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак - Шмыгаль

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже десять дней подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых вражеских атак. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Энергетика. Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак. Поэтому хочу еще раз поблагодарить энергетиков и особенно ремонтные бригады, которые делают невероятную работу», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине на уровне предыдущего дня. Дефицит мощности пока отсутствует. Лимиты в области не доводились. Из-за неблагоприятных погодных условий есть повреждения в сетях облэнерго почти по всей Украине. Проводятся ремонты.