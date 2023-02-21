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Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
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Шмыгаль обсудил с Байденом введение санкций против ядерной отрасли россии

Шмыгаль обсудил с Байденом введение санкций против ядерной отрасли россии

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом США Джо Байденом во время его визита в Киев введение санкций против ядерной отрасли россии. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Одновременно с помощью экономике Украины важно продолжать давление на экономику россии. Поэтому еще одним пунктом вчерашних переговоров стали антироссийские санкции. Сейчас для нас важно, чтобы ядерная отрасль рф и государственная компания «росатом» перестали быть кошельком для продолжения этой войны. Поэтому мы подчеркиваем важность введения санкций против ядерной отрасли россии. Поэтому ожидаем новые санкции в этом направлении - как от Соединенных Штатов, так и от Европейского Союза», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что во время встречи с президентом Байденом и его командой в широком формате было обсуждено много вопросов о сотрудничестве, в том числе и о финансовой поддержке Украины.

«Поднимался вопрос быстрого восстановления, на которое Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов на поддержку энергетики Украины и Молдовы. Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи в 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Зеленский призвал ввести санкции против “Росатома” за ядерный шантаж рф.

Источник: УНН
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