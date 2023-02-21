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Ответ на ультиматум путина и дискуссии о скорости предоставления оружия: чем важен приезд Байдена в Киев
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Украина рассчитывает как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи от США

Украина рассчитывает как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи от США

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина рассчитывает как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи в 10 млрд долларов от США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Во время встречи с Президентом Байденом и его командой в широком формате мы обсудили много вопросов о нашем сотрудничестве, в том числе и о финансовой поддержке Украины. Поднимался вопрос быстрого восстановления, на которое Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов на поддержку энергетики Украины и Молдовы. Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи в 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что благодаря лидерству наших американских партнеров, Европейской Комиссии, стран G7 нам удалось в этом году запустить новый формат сотрудничества — Мультидонорскую финансовую координационную платформу (так называемый «финансовый Рамштайн»).

«Ключевые цели встреч в таком формате: помощь Украине в финансировании дефицита бюджета, начало реализации программы восстановления уже в этом году, страхование военных рисков, конфискация и использование замороженных российских активов и другой широкий спектр финансовых и экономических вопросов», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Сенат США поддержал законопроект с 12 млрд долл. помощи Украине.

Источник: УНН
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