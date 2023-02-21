Украина рассчитывает как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи от США

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина рассчитывает как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи в 10 млрд долларов от США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Во время встречи с Президентом Байденом и его командой в широком формате мы обсудили много вопросов о нашем сотрудничестве, в том числе и о финансовой поддержке Украины. Поднимался вопрос быстрого восстановления, на которое Соединенные Штаты направляют 1,5 млрд долларов, а также выделение более 1 млрд долларов на поддержку энергетики Украины и Молдовы. Мы также рассчитываем как можно быстрее получить первый транш анонсированной бюджетной помощи в 10 млрд долларов. Это важный элемент нашей финансовой устойчивости», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что благодаря лидерству наших американских партнеров, Европейской Комиссии, стран G7 нам удалось в этом году запустить новый формат сотрудничества — Мультидонорскую финансовую координационную платформу (так называемый «финансовый Рамштайн»).

«Ключевые цели встреч в таком формате: помощь Украине в финансировании дефицита бюджета, начало реализации программы восстановления уже в этом году, страхование военных рисков, конфискация и использование замороженных российских активов и другой широкий спектр финансовых и экономических вопросов», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Сенат США поддержал законопроект с 12 млрд долл. помощи Украине.