Си Цзиньпин планирует посетить москву в апреле-мае - СМИ

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом россии владимиром путиным в апреле-мае, чтобы присоединиться к разработке мирного соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Пекин заявляет, что хочет занимать более активную позицию прекращения войны. Источники издания, знакомые с планами поездки господина Си, говорят, что встреча с путиным станет частью многосторонних мирных переговоров, чтобы ядерное оружие не применялось.

Подготовка к визиту пока находится на начальной стадии и сроки еще не определены. Предварительно планируется, что Си может приехать в Москву в апреле или в начале мая, когда россия будет праздновать победу над Германией во Второй мировой войне.

Напомним

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