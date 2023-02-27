Метеорологи: тревожное отсутствие снега в Европе предвещает сильную засуху

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Беспокойство относительно засухи в Европе растет. Измерения снежного покрова в Альпах показывают лишь небольшую часть нормального накопления снега в это время года, а количество осадков в таких местах как Италия и Франция в этом месяце также было серьезно недостаточным. Об этом УНН пишет ссылаясь на dpa.

Детали

Во Франции, Швейцарии, Италии и некоторых частях Австрии снега гораздо меньше, чем в среднем, сказал метеоролог Клаус Хаслингер из GeoSphere Austria, государственной метеорологической службы.

В Италии некоммерческая экологическая организация Legambiente предупреждает, что в последние месяцы в итальянских Альпах выпало на 53% меньше снега, чем в среднем за многолетний период.

Проблема не только в отсутствии снега, но и в отсутствии дождя.

Данные показывают, что в бассейне реки По, протекающей через северную Италию, количество осадков сократилось на 61% против средних исторических значений.

Во Франции после нескольких недель подряд без дождей есть опасения второй подряд летней засухи и ограничений на воду.

Системы высокого давления над Западной Европой отталкивают дождевые фронты, что приводит к скудным осадкам. Но это не первый случай, когда такие погодные условия вызывают годы с очень малым количеством осадков, отметил Хаслингер. Шестьдесят лет назад, по его словам, была засушливая погода, которая длилась несколько лет из-за определенного распределения температуры на суше и на море.

"В то время уровень Дуная упал до рекордно низкого уровня", - сказал метеоролог.

Хаслингер добавил, что есть доказательства того, что глобальное потепление способствует этим температурным режимам, делая засушливые условия более распространенными в ближайшие годы.

"Если весенняя погода будет такой же, как в 2022 году, засуха станет намного хуже", - предупредил Йозеф Эйтцингер, метеоролог из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене.

По его словам, становится очевидным, что в этом году реки будут нести гораздо меньше талой горной воды, что также является ключом к пополнению запасов подземных вод.

Во Франции, по данным национальной системы мониторинга вод, из 422 участков подземных вод, 125 уже находятся на очень низком уровне, 120 на низком уровне и 97 на умеренно низком уровне.

Всемирно известные каналы Венеции также пересыхают, многие гондолы лежат в грязи, а более мелкие каналы теперь больше не судоходны. Во время отлива недавно был измерен уровень воды более чем на 65 сантиметров ниже нормального уровня.

Вся северная Италия страдает. По данным газеты La Repubblica, после месяца без дождя в регионе Эмилия-Романья существует риск падения национального производства продуктов питания на 40%.