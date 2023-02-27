Оккупанты вечером обстреляли Константиновку, ранен ребенок

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вечером, 26 февраля, около 17 часов, оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек получил ранения. Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует УНН.

Цитата

"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", — отметил Рослов.

Он также сообщил, что ребенку оказали помощь на месте.

Напомним

25 февраля, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Пострадал один человек.