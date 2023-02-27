Новости: Война
27 февраля 2023, 02:35 • Юлиана Росковинская • 15795
Оккупанты вечером обстреляли Константиновку, ранен ребенок
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вечером, 26 февраля, около 17 часов, оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек получил ранения. Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует УНН.
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"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", — отметил Рослов.
Он также сообщил, что ребенку оказали помощь на месте.
Напомним
25 февраля, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Пострадал один человек.
Источник: УНН
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