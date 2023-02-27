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Оккупанты вечером обстреляли Константиновку, ранен ребенок

Оккупанты вечером обстреляли Константиновку, ранен ребенок

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вечером, 26 февраля, около 17 часов, оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек получил ранения. Об этом Суспільному сообщил начальник Константиновской МВА Алексей Рослов, информирует УНН.

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"Повреждены несколько частных домов, автомобиль, ранен один ребенок", — отметил Рослов.

Он также сообщил, что ребенку оказали помощь на месте.

Напомним

25 февраля, российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Пострадал один человек.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
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