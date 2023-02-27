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В Хмельницком прогремел еще один взрыв

В Хмельницком прогремел еще один взрыв

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Хмельницком прогремел еще один мощный взрыв. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Повторный взрыв! Оставайтесь в укрытиях!”, — написал он.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о положительных результатах работы ПВО. Киевская областная военная администрация информирует о вражеских воздушных целях над регионом.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус информировал о вражеских “шахедах” в области.

Также стало известно, что на Киевщине и в Житомирской области работают силы ПВО.

В КМВА отметили, что в воздушном пространстве Киева обнаружены цели, предварительно — ударные беспилотники. Работают силы ПВО.

ОК “Север” сообщал о двух сбитых БПЛА в Черниговской области. Позже в ОК “Север” сообщили о третьем сбитом вражеском беспилотнике.

Также в Запорожье прогремели мощные взрывы.

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в Хмельницком.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Хмельницкий и Хмельницкая область
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