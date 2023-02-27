В Хмельницком снова прогремел взрыв

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Хмельницком снова прогремел мощный взрыв, уже третий. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Еще один взрыв! Не покидайте укрытия!", - написал он.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о положительных результатах работы ПВО. Киевская областная военная администрация информирует о вражеских воздушных целях над регионом.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус информировал о вражеских “шахедах” в области.

Также стало известно, что на Киевщине и в Житомирской области работают силы ПВО.

В КГВА отметили, что в воздушном пространстве Киева обнаружены цели, предварительно — ударные беспилотники. Работают силы ПВО.

ОК “Север” сообщал о двух сбитых БПЛА в Черниговской области. Позже в ОК “Север” сообщили о третьем сбитом вражеском беспилотнике.

Также в Запорожье прогремели мощные взрывы.

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в Хмельницком. Позже стало известно о еще одном взрыве.