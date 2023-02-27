Писториус: США, Германия и Польша могут провести совместные военные маневры

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных учений в Польше в ответ на угрозу восточному флангу НАТО со стороны рф, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Писториус отметил, что возможность проведения таких учений “рассматривается”, но не привел подробностей. По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, стали бы “очень чётким” сигналом союзникам в НАТО, а также президенту россии владимиру путину.

Глава минобороны ФРГ сказал: “Альянс далеко не такой слабый, как долгое время считал путин”.

Напротив, подчеркнул он, НАТО “гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году”, до вторжения российских войск в Украину.

Писториус также добавил, что для государств Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и других, “важно видеть, что Германия как важнейший европейский член Альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства”.

Напомним

Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с россией, а также Китаем. В МИД призвали ЮАР не поощрять дальнейшую агрессию рф, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.