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Украинка Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA

Украинка Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинка Леся Цуренко отобралась на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto GNP Seguros в Монтеррее, передает УНН.

Детали

Цуренко в финале квалификации за 1 час 40 минут нанесла поражение хорватке Ани Конюх (№ 143) — 6:1, 7:6 (7:5).

Среди потенциальных соперниц Цуренко в первом круге соревнований — китаянка Ван Синьюй, итальянка Камила Джорджи, Катерина Синякова из Чехии, бельгийка Исалин Бонавентюре, хорватка Донна Векич и Юле Нимайер из Германии.

Дополнение

Турнир в Монтеррее продлится до 5 марта.

Источник: УНН
Теги: спорт
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