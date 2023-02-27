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27 февраля 2023, 04:06 • Юлиана Росковинская • 15150
Украинка Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинка Леся Цуренко отобралась на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto GNP Seguros в Монтеррее, передает УНН.
Детали
Цуренко в финале квалификации за 1 час 40 минут нанесла поражение хорватке Ани Конюх (№ 143) — 6:1, 7:6 (7:5).
Среди потенциальных соперниц Цуренко в первом круге соревнований — китаянка Ван Синьюй, итальянка Камила Джорджи, Катерина Синякова из Чехии, бельгийка Исалин Бонавентюре, хорватка Донна Векич и Юле Нимайер из Германии.
Дополнение
Турнир в Монтеррее продлится до 5 марта.
Источник: УНН
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